Как создать уютные джунгли дома и не тратить много времени на уход за домашними растениями Алёна ЮрьеваСовременная жизнь часто оставляет мало времени на заботу о растениях в доме, но это не значит, что вы не можете создать уютный зелёный уголок без лишних хлопот.