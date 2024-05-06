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Как создать уютные джунгли дома и не тратить много времени на уход за домашними растениями

Как создать уютные джунгли дома и не тратить много времени на уход за домашними растениями

Как создать уютные джунгли дома и не тратить много времени на уход за домашними растениями Алёна ЮрьеваСовременная жизнь часто оставляет мало времени на заботу о растениях в доме, но это не значит, что вы не можете создать уютный зелёный уголок без лишних хлопот.

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