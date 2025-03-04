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Парень из Самарской области поселился под Бийском и сделал цех по производству наркотиков

Парень из Самарской области поселился под Бийском и сделал цех по производству наркотиков

По информации полиции, злоумышленник мог производить до пяти килограммов синтетики за двое-трое суток В поселке Полеводка Бийского района Алтайского края полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона.

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