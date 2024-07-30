Настроение ТВ
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Настроение ТВ

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Автопортрет Серебряковой

Автопортрет Серебряковой

Трудно представить, что у автора такой радостной, светящейся живописи была трагическая судьба. На её век выпало несколько революций и войн, ранняя потеря отца, а потом и мужа, вынужденная эмиграция, разлука с детьми и признание таланта.

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