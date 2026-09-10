Сэм Дарнолд получил травму бедра в матче с «Нью-Инглендом». Врачи исключили перелом

Квотербек «Сиэтл Сихокс» Сэм Дарнолд пройдет МРТ после травмы бедра, полученной в матче 1-го тура против «Нью-Ингленд Пэтриотс» (13:10).
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