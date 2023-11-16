В Пензенской области эвакуированным и малоимущим помогли с одеждой

Совместный проект Пензенской епархии и областного Минтруда «Будем жить-2» продолжает свою работу, предоставляя гуманитарную помощь тем, кто был эвакуирован в регион или находится в сложном материальном положении.
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