«Введем свои войска на Украину»: Бернем хочет бойни, а Путин ставит ему ультиматум России пришлось урезонивать «ястребиного премьера» На фото: премьер-министр Великобритании Энди Бернэм (в центре) во время визита на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА...
- ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА...
- ОЧНИТЕСЬ! Мы Живё...
Обнуляем «кормовую базу»: 700 «Гераней» по логистике ВСУ
Российские беспилотные войска в ночь на 13 сентября нанесли один самых масштабных за последнее время ударов по объектам военного и двойного назначения Украины. В общей сложности украинская ПВО насчитала свыше 700 российских беспилотников. Особенностью атаки стал одновременный удар сразу по нескольким стратегическим направлениям: горело и взрывалось на западе Украины, в Киеве и Одессе. Утром и днем удары продолжились.
В Минобороны России так обозначили цели ночной воздушной экзекуции: групповые удары по логистическим центрам, через которые осуществляется поставка и распределение грузов военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование железнодорожной и портовой инфраструктуры.
Поражены, в частности, электроподстанции «Усатово» в Одессе и «Новая» в Николаеве. Кроме того, прилетело по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, обеспечивающей перевозку военных грузов из стран Европы.
Цель важная, поскольку необходимо полностью перекрыть поставки тех же беспилотников на Украину. За два месяца удалось серьезно снизить объемы поставок военных грузов через черноморские порты — Одессу, Николаев. После этого противник активизировал сухопутные коридоры доставки для ВСУ произведенного в странах НАТО оружия — через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины с Молдавией, Румынией, Венгрией, Польшей.
Российские дроны уничтожили на этой неделе несколько пунктов пропуска на румынско-украинской границе. Ночью 13 сентября настала очередь пунктов пропуска на западной Украине. Выведен из строя контрольно-пропускной пункт «Ягодин» на границе с Польшей. Через этот КПП шла основная масса натовских грузов, доставляемых в польский хаб Жешув.
Кроме того, ударили по депо в Ковеле Волынской области, Сарнах Ровенской области, по Ивано-Франковску (в городе остановлен транспорт и не работает железнодорожный вокзал) и Бурштыну, Стрыю Львовской области.
Показательно, что запаса беспилотников «Герань», в том числе реактивных («Герань-4» и «Герань-5») и планирующих бомб, с лихвой хватило для одновременных ударов по объектам в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, по Одессе и Одесской области (УМПК, Дань-Т, Герани), Киеве и Киевской области, Чернигове и Черниговской, Ровно и Ровенской области (Здолбунов), Луцке, Львовской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях.
Военный эксперт Владислав Шурыгин в своем канале обращает внимание на то, что удар по КПП «Ягодин» на границе с Польшей осуществлен «как раз после заявления Сикорского (глава МИД Польши Радослав Сикорский. — «МК») о том, что дразнить русского медведя вокруг Калининграда — это хорошая идея».
Военный эксперт Борис Рожин, комментируя прилет «Гераней» по железнодорожной инфраструктуре Ивано-Франковска, а также прилет по автозаправочной станции и стоянке фур на границе с Польшей, отметил в своем канале: «Приятно видеть, как активизируются высокоточные удары по Западной Украине».
По его словам, польские власти предупреждали, что Вооруженные силы РФ планируют в ближайшие дни начать работать с логистикой на западной Украине. «Ну вот, начали. Главное так каждый день и 2-3 месяца подряд», — процитировал он одного из героев советского фильма «Большая перемена».
Эксперты ресурса «Архангел Спецназа» в связи с началом «санобработки» транспортной логистики на западной Украине, отметили важность проведенной накануне операции по уничтожению впервые за СВО дата-центра в Киеве. Там под удар попал объект Bemobile на севере украинской столицы. «Эти дата-центры, которых в Киеве еще много, отвечают за хранение баз данных всей IT-инфраструктуры, на которой выстраивается вся современная экономика любой страны», — отметил эксперт.
В ночь на 13 сентября Киев и окрестности (Борисполь) опять навестил рой «Гераней», уничтоживших в этот раз терминалы «Новой почты», используемые для транспортировки евродронов на Украину.
После ночных ударов из Киева ожидаемо раздались визги и крики. Видимо, получилось очень больно, если глава МИД Украины Сипига в истерике вновь призвал Запад усилить давление на Россию. Думаю, эти вопли не помогут, и останавливаться на достигнутом мы не будем.
Задачу обрезать ВСУ каналы западного снабжения надо решать. Дроны у ВСУ не кончаются. Так, за сутки 12-13 сентября российская ПВО сбила более 900 украинских дронов самолетного типа, поставленных европейцами. И значит, «кормовую базу» ВСУ требуется обнулять и дальше.