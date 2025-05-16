Ремонт дороги в СНТ в Кыштыме продержался до первого дождя

Пенсионеры вынуждены добираться до садовых участков в Кыштыме пешком. Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорога к СНТ «Теренкуль» в Кыштыме с каждым сезоном разваливается все больше, но местные власти это не волнует.