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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Свищев: «Самое главное – вернуть финансирование спорта на достойный уровень. Сейчас денег недостаточно»

«Все те программы, о которых докладывал министра спорта Михаил Владимирович Дегтярев, требуют финансирования.

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