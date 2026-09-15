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Массовое отравление в Казани, людям стало плохо после посещения кафе

Массовое отравление в Казани, людям стало плохо после посещения кафе

В Казани расследуют массовое отравление в кафе NAN Кебаб №1 на улице Беломорской. По последним данным, после употребления продукции заведения плохо стало 33 посетителям.

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