Новый взлет рубля: какие факторы влияют на курс валют на предстоящей неделе Елена ВайленкоНа фоне внезапного роста рубля, который опередил даже самые смелые прогнозы, валютный рынок оказывается под вниманием экспертов.
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