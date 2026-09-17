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Царьград

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Mash Money: Незаконное увольнение может стоить более 1 млн рублей

Mash Money: Незаконное увольнение может стоить более 1 млн рублей

Незаконное увольнение сотрудника в России может обойтись работодателю более чем в миллион рублей. Суд может восстановить его на работе и компенсировать зарплату за вынужденный прогул, который может достигать 1,38 млн рублей в год.

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