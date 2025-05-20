В Госдуме рассказали о мошеннической схеме с письмами об отключении горячей воды

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов (Единая Росси.Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») предупредил о массовой рассылке фейковых писем, в которых предлагается проверить график отключения горячей воды.