В Госдуме рассказали о мошеннической схеме с письмами об отключении горячей воды

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов (Единая Росси.Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») предупредил о массовой рассылке фейковых писем, в которых предлагается проверить график отключения горячей воды.
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