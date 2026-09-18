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Аргументы недели

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Суд Ленобласти рассмотрит дело о фиктивной постановке 11 иностранцев на учет

Суд Ленобласти рассмотрит дело о фиктивной постановке 11 иностранцев на учет

В Кировский районный суд Ленинградской области направлено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя.

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