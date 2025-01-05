«Дальнобойная артиллерия КПСС»: чем советские ВДВ так удивили Брежнева

Известно, что воздушно-десантные войска (ВДВ) СССР достигли своего расцвета при Брежневе. Именно в эпоху его правления «урезанные» Хрущевым десантные войска снова пополнились, получили новую технику и стали считаться элитными.
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