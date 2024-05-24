Драйвер для всей экономики: в России запустят нацпроект в сфере химпромышленности

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. В 2025 году в стране будет запущен комплекс прорывных национальных проектов, главной задачей которых станет укрепление технологического суверенитета в критически важных отраслях.
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