К мужу иди, домой не пущу! Странный способ наладить личную жизнь дочери

Владимир Карпов

У автора по тексту: "в этом и состоит долг родителя – в том, чтобы всегда быть готовым принять свое дитя, пострадавшее от жизненных бурь". Разве ??? А мне кажется, что это не долг, а элементарное родственно-родительское чувство к своим детям. А вот как раз долг родителей- это научить своего взрослого ребёнка самому преодолевать жизненные трудности и не пускать слюни там, где он должен сначала работать головой, а потом самостоятельно делать работу над ошибками и исправлять ситуацию. Вот когда ребёнок этому научится, вот тогда долг родителей будет выполнен.