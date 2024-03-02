Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cto talykova
    Правильно бабулька ей не доверяет. Нет бы что нибудь нажить. Нет ,большое желание прожить, что свекровь с мужем  нажи...Дачу надо продава...
  • Владимир Карпов
    У автора по тексту: "в этом и состоит долг родителя – в том, чтобы всегда быть готовым принять свое дитя, пострадавше...К мужу иди, домой...
  • Воробей
    - "Лично я сразу же бросила, почувствовала какое то зомбирование, внушение, насилие. Увидела массу противоречий. Но ...Женщина должна од...

К мужу иди, домой не пущу! Странный способ наладить личную жизнь дочери

К мужу иди, домой не пущу! Странный способ наладить личную жизнь дочери

Прочитала историю дочери, которой «мудрая» мать «помогла» устроить личную жизнь. Ну, как помогала? Не пускала домой ночевать, когда та ссорилась с мужем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Вадимов
мама правильно поступила,а ве эти феминизированные эксперды,только подталкивают взбрыкивать,итог-развод...
Ответить
16 час.
Владимир Карпов
У автора по тексту: &quot;в этом и состоит долг родителя – в том, чтобы всегда быть готовым принять свое дитя, пострадавшее от жизненных бурь&quot;. Разве ??? А мне кажется, что это не долг, а элементарное родственно-родительское чувство к своим детям. А вот как раз долг родителей- это научить своего взрослого ребёнка самому преодолевать жизненные трудности и не пускать слюни там, где он должен сначала работать головой, а потом самостоятельно делать работу над ошибками и исправлять ситуацию. Вот когда ребёнок этому научится, вот тогда долг родителей будет выполнен.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх