Прочитала историю дочери, которой «мудрая» мать «помогла» устроить личную жизнь. Ну, как помогала? Не пускала домой ночевать, когда та ссорилась с мужем.
К мужу иди, домой не пущу! Странный способ наладить личную жизнь дочери
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Валерий Вадимов
мама правильно поступила,а ве эти феминизированные эксперды,только подталкивают взбрыкивать,итог-развод...
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16 час.
Владимир Карпов
У автора по тексту: "в этом и состоит долг родителя – в том, чтобы всегда быть готовым принять свое дитя, пострадавшее от жизненных бурь". Разве ??? А мне кажется, что это не долг, а элементарное родственно-родительское чувство к своим детям. А вот как раз долг родителей- это научить своего взрослого ребёнка самому преодолевать жизненные трудности и не пускать слюни там, где он должен сначала работать головой, а потом самостоятельно делать работу над ошибками и исправлять ситуацию. Вот когда ребёнок этому научится, вот тогда долг родителей будет выполнен.
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5 час.
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