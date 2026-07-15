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Пятый канал

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Срезали гниль с яблока и съели? Врач рассказал о риске кишечной инфекции

Срезали гниль с яблока и съели? Врач рассказал о риске кишечной инфекции

Красивое румяное яблоко с червоточиной вызывает у многих один и тот же вопрос: что опаснее — случайно проглотить личинку или съесть плод, который уже начал портиться? Одни без раздумий выбрасывают такой фрукт, другие просто вырезают поврежденный участок и продолжают есть.

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