Срезали гниль с яблока и съели? Врач рассказал о риске кишечной инфекции

Красивое румяное яблоко с червоточиной вызывает у многих один и тот же вопрос: что опаснее — случайно проглотить личинку или съесть плод, который уже начал портиться? Одни без раздумий выбрасывают такой фрукт, другие просто вырезают поврежденный участок и продолжают есть.