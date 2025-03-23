Из дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Кавголовское озеро» во Всеволожского районе Ленобласти вынесли ювелирных украшений более чем на 1 млн рублей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Из дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Кавголовское озеро» во Всеволожского районе Ленобласти вынесли ювелирных украшений более чем на 1 млн рублей.