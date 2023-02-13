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Си Джей Макколлума беспокоит голеностопный сустав

Защитника «Пеликанс» Си Джей Макколлума беспокоит растяжение связок голеностопного сустава. Участие Макколлума в матче с «Оклахомой» в понедельник находится под вопросом.

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