Путин заявил, что у РФ нет предпочтений ни к одному из кандидатов в президенты США

Политическая ситуация в США является не демократией, а катастрофой, над ней смеется весь мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ночь на 18 марта, общаясь с журналистами после президентских выборов на встрече с членами своего избирательного штаба и волонтерами, сообщает БЕЛТА.