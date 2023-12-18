Продолжал употреблять: друг Мэттью Перри рассказал, что актер всех обманул перед смертью

Недавно не стало любимого Чендлера из сериала «Друзья». Год назад он давал большое интервью, в котором признавался, что перестал употреблять запрещенные препараты и делает все, чтобы поправить свое здоровье.
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