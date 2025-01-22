Американская миссия может десантироваться на армяно-иранскую границу

14 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и тогда ещё действующий госсекретарь США Этнони Блинкен подписали в Вашингтоне Хартию стратегического партнёрства, текст которой практически сразу был опубликован на английском, армянском и русском языках.