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Школьные программы по русскому языку, математике и биологии изменят с 2027 года

Школьные программы по русскому языку, математике и биологии изменят с 2027 года

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Министерство просвещения России пересмотрело содержание программ по русскому языку, литературе, математике и ряду других ключевых предметов.

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