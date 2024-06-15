Житель Калужской области пойдет под суд за продажу немаркированных сигарет

Житель Дзержинского района предстанет перед судом за то, что в составе группы лиц занимался реализацией немаркированных сигаретЖитель Дзержинского района предстанет перед судом за то, что в составе группы лиц занимался реализацией немаркированных сигарет.
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