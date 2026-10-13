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Пятый канал

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Владивосток накрыл мощнейший ливень

Владивосток накрыл мощнейший ливень

Кадры из Владивостока. Столицу Приморья накрыл мощнейший ливень. Дороги затопило, по всему городу огромные пробки.

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