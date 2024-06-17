Ульянов заявил, что Гросси придется признать причастность ВСУ к обстрелам Запорожской АЭС

Постоянный представитель России Михаил Ульянов заявил, что если обстрелы Запорожской АЭС будут продолжаться, то Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в лице его директора Рафаэля Гросси придется признать причастность Вооружённых Сил Украины (ВСУ) к этим атакам.
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