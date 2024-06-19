Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали «прорывной документ». Комментарий Георгия Бовта

Текст документа пока не опубликован. Политолог полагает, что либо весь договор, либо его отдельные части могут остаться засекреченными в силу особенностей нынешнего времениПрезидент России назвал подписанный в ходе его визита в КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР прорывным документом, который позволит странам поднять взаимодействие на новый уровень.