“John Thune took criticism from President Donald Trump, agitated online conservatives, and occasionally frustrated some of his own members this year,” Semafor reports.
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