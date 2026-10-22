В Свердловской области снизились цены на бензин. Как сообщает Свердловскстат, с 12 по 19 октября стоимость одного литра АИ-92 в среднем составила 70,77 рублей, что на 4,2% ниже предыдущей недели.
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