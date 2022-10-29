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Губернатор Коми навестил военнослужащих из республики в Ленинградской области

Владимир Уйба высоко оценил качество организации подготовки на полигоне. Губернатор Республики Коми Владимир Уйба посетил полигон в Ленинградской области, на котором проходят боевое слаживание добровольцы и мобилизованные жители 11-го региона.

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