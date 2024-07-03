Беларусь нам поможет: самолет «Освей» и судьбы региональной авиации Самолеты, разработанные в УЗГА, решено называть в честь озер.
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Беларусь нам поможет: самолет «Освей» и судьбы региональной авиации Самолеты, разработанные в УЗГА, решено называть в честь озер.
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