Автобусный вокзал Петербурга расширяет маршрутную сеть: Смоленск, Нижний Новгород и новые удобства

В салоне появились мультимедийные устройства, розетки, туалет С Автобусного вокзала Петербурга стартовал новый утренний рейс №8602 в Смоленск, который делает дополнительные остановки в Луге, Пскове, Острове, Опочке, Пустошке, Невеле, Усвятах и Велиже.