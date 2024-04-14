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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг о борьбе «МЮ» за топ-4: «Ничьей с «Борнмутом» недостаточно. Правда в том, что мы и не заслуживали большего»

В субботу манкунианцы сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2) и после 32 матчей занимают в таблице 7-е место.

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