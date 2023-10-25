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Экс-советник в офисе Зеленского: Я уверен, что Авдеевку мы потеряем, и это уже будет приговор системе

Экс-советник в офисе Зеленского: Я уверен, что Авдеевку мы потеряем, и это уже будет приговор системе

Бывший советник в офисе президента Зеленского Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов*, продолжает делать заявления, которые выглядят обвинительными в адрес действующего главы киевского режима.

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