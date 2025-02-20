Одна страна обсудила с США отмену санкций против России

Глава Министерства иностранных дел (МИД) и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил с министром финансов США Скоттом Бессентом возможность отмены ряда санкций в отношении России в сфере энергетики.
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