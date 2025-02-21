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Царьград

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Лёгких денег не бывает. Диверсанты ВСУ вместо заработка получили тюремные сроки

Лёгких денег не бывает. Диверсанты ВСУ вместо заработка получили тюремные сроки

За решёткой оказалось восемь человек из шести  регионовЖители шести регионов России, в общей сложности их восемь человек, были осуждены за попытки диверсий на объектах инфраструктуры.

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