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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заболотный о медиаклубах в Кубке России: «В МФЛ будет появляться больше профи, и клубы смогут добиваться большего успеха в турнире»

Экс-форвард «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Антон Заболотный высказался об участии клубов WINLINE Медиалиги в FONBET Кубке России.

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