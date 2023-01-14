Слово и дело

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Эксперт Эшкинин перечислил опасные для начинающих инвесторов способы вложения средств

Эксперт Эшкинин перечислил опасные для начинающих инвесторов способы вложения средств

Считающиеся выгодными способы вложения средств в реальности не всегда приносят доход. Особенно осторожными с такими инструментами следует быть начинающим инвесторам, предупредил в интервью агентству «Прайм» аналитик «Алор Брокер» Андрей Эшкинин.

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