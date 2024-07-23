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Царьград

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Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье после скандального концерта в Красноярске

Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье после скандального концерта в Красноярске

Зрители посчитали, что Наталья Чистякова-Ионова во время выступления была нетрезвой и вела себя непристойно.

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