Смехотерапия

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Свежие комментарии

  • Геннадий Б
    Прочитал не отрываясь! Как же вы хорошо пишете! И какое счастье иметь такого ласкового Филю! У нас кошечка 2 годика. ...Гадкий дядька и Лапа
  • Геннадий Б
    Да, Барковский такой. Он часто меня уморяет. И радует своими рассказами.Сильная личность ...
  • дмитрий чагин
    Лежачий полицейский на тротуаре от неадекватных самокатчиков👍☝Подборка шуток

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