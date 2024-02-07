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Как правильно реагировать на визит Карлсона

А  мы   сегодня   пойдём  против    восторженного  большинства.  Нам  это  не  впервой  -    например,  когда  вся  укропия  восторженно  скакала   на  майданах,  мы,  добрые  русские  люди,  мрачно  предупреждали,  что   добром  эти  поскакушки   не  кончатся,  да.

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