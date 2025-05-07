Трамвай №31 три дня будет следовать измененным маршрутом

С 7 по 11 мая трамваи поедут по измененным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. После 23:50 трамвай №31 не будут заезжать на разворотное кольцо у метро «Войковская» (а также трамваи 27 и 30).
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