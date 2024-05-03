🚠 6 мая запланировано техническое открытие канатной дороги на Ай-Петри «Планируемая дата технического открытия канатной дороги — 6 мая.
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🚠 6 мая запланировано техническое открытие канатной дороги на Ай-Петри «Планируемая дата технического открытия канатной дороги — 6 мая.