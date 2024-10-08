В Гаврилов Посаде сотрудники полиции раскрыли кражу кошелька

В отдел полиции № 10 города Гаврилов Посада с заявлением обратилась 68-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила, что оставила кошелек, в котором находилось 3 400 рублей, предположительно в продуктовом магазине, а вернувшись обратно, его не обнаружила.
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