В Гаврилов Посаде сотрудники полиции раскрыли кражу кошелька

В отдел полиции № 10 города Гаврилов Посада с заявлением обратилась 68-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила, что оставила кошелек, в котором находилось 3 400 рублей, предположительно в продуктовом магазине, а вернувшись обратно, его не обнаружила.