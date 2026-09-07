Путин призвал своевременно помочь пострадавшим при наводнении в Дагестане

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правовые вопросы, связанные с оформлением собственности на пострадавшую от наводнения в Дагестане недвижимость, не должны мешать оказанию помощи.
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