Сколько новостроек появилось во Владивостоке: места почти закончились

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, ФедералПресс. Льготную ипотеку продлили до 2030 года. Это значит, что у жителей Владивостока сохранится покупательная способность, а застройщики продолжат возводить новые ЖК в прежнем темпе.
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