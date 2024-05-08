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Тот самый случай, когда Верховного Запад услышал. Только Лондону осталось разъяснить

Тот самый случай, когда Верховного Запад услышал. Только Лондону осталось разъяснить

Итак, за день до инаугурации появляется информация о том, что Верховный приказал провести учения ракетных соединений Южного округа, включая подготовку к ТЯО.

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