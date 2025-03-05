Ежегодно УК ´Центр досуга и творчества г. Бобруйска´ поздравляет всех жителей города с солнечным праздником - Масленицей! И этот год не исключение!1 и 2 марта состоялось театрализованное представление ´Масленица честная, да проказница большая´, главным украшением которого стали весёлые скоморохи.