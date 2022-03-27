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Велогонщик Astana Qazaqstan Team Луценко получил серьезную травму

Казахстанский гонщик команды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко упал сегодня днем во время тренировки на Тейде, Тенерифе, Испания.

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