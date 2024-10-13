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Артисты старые – реальность новая: отечественный шоу-бизнес терпит поражение?

Артисты старые – реальность новая: отечественный шоу-бизнес терпит поражение?

Казалось бы, отечественный шоу-бизнес обречён на вечное существование, главное туда попасть и войти в обойму.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;При этом не очень талантливые и не очень далёкие артисты до последнего надеются на возврат прежнего режима, искренне не понимая, что колесо истории вряд ли можно повернуть вспять&quot;. Мысли про колесо истории  не очень выгодно продаются. Точнее - вообще не котируются. Посему - что уж говорить про шоу-бизнес. С ним то уж давно всё ясно. Коль уже бывший чеховский МХАТ превратил свою сцену  в филиал провинциального клуба любителей кисло-сладкой &quot;малинки&quot;. Так и не найдя для своего &quot;творческого состава&quot; ничего более достойного, чем иллюстрация к альковным похождениям поэта Есенина. Полагая, видимо, что на фоне его таланта  пикантные подробности биографии литератора принесут куда больше денег. Шоу-бизнес нервно курит в сторонке.
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