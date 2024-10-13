Артисты старые – реальность новая: отечественный шоу-бизнес терпит поражение?

Bogdan Stupin

"При этом не очень талантливые и не очень далёкие артисты до последнего надеются на возврат прежнего режима, искренне не понимая, что колесо истории вряд ли можно повернуть вспять". Мысли про колесо истории не очень выгодно продаются. Точнее - вообще не котируются. Посему - что уж говорить про шоу-бизнес. С ним то уж давно всё ясно. Коль уже бывший чеховский МХАТ превратил свою сцену в филиал провинциального клуба любителей кисло-сладкой "малинки". Так и не найдя для своего "творческого состава" ничего более достойного, чем иллюстрация к альковным похождениям поэта Есенина. Полагая, видимо, что на фоне его таланта пикантные подробности биографии литератора принесут куда больше денег. Шоу-бизнес нервно курит в сторонке.